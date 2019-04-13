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В Судане подал в отставку глава Службы национальной разведки и безопасности


Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Салах Гош подал в отставку.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  ТАСС, об этом сообщает  телеканал AlArabiya.

Об отставке  сообщил в  13 апреля  Военный совет страны, сформированный в связи с отстранением от власти президента и роспуском парламента.

"Глава переходного Военного совета Абдель Фаттахаль-Бурхан принял отставку руководителя Национальной службы разведки и безопасности", - сообщаеттелеканал AlArabiya.

Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.




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