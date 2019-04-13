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В аэропорту Урумчи из-за погоды застряли почти 3,9 тысячи человек


Почти 3900 человек застряли в субботу в международном аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР из-за погодных условий, говорится в сообщении компании Xinjiang Airport, которая курирует работу аэропортов СУАР.

К настоящему моменту 14 вылетов и 14 прилетов отменены, 23 вылета и 53 прилета – задержаны. Еще 30 рейсов перенаправлены в другие аэропорты.

"По последним данным, в первом терминале задержались 302 пассажира, во втором терминале – 1590 человек, а в третьем - 1937 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации метеорологов, погода улучшится после 20.00 по местному времени (15.00 мск).

 




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