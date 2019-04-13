Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Тяжелоатлет Арпине Далалян — 4-я на первенстве Европы


Член национальной  женской сборной  Армении по тяжелой  атлетике Арпине Далалян— 4-я на первенстве  Европы.

Как  передает Арменпресс, на проходящем в  Батуми первенстве  Европы Далалян (+87 кг) в  рывке подняла 100 кг, затем – 105 кг. 109 кг ей  не  поддались. В  толчке  она осилила  135 кг, а два подхода  на 141 кг оказались безуспешными.  С 240 кг в  двоеборье она  заняла 4  строчку.

В  этом весе  чемпионом Европы  вновь стала Татьяна  Каширина.

В   18:00 часов  по ереванскому  времени в  борьбу  вступят  супертяжеловесы Гор Минасян и Рубен Алексанян.

 




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