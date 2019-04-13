Тяжелоатлет Арпине Далалян — 4-я на первенстве Европы

Член национальной женской сборной Армении по тяжелой атлетике Арпине Далалян— 4-я на первенстве Европы.

Как передает Арменпресс, на проходящем в Батуми первенстве Европы Далалян (+87 кг) в рывке подняла 100 кг, затем – 105 кг. 109 кг ей не поддались. В толчке она осилила 135 кг, а два подхода на 141 кг оказались безуспешными. С 240 кг в двоеборье она заняла 4 строчку.

В этом весе чемпионом Европы вновь стала Татьяна Каширина.

В 18:00 часов по ереванскому времени в борьбу вступят супертяжеловесы Гор Минасян и Рубен Алексанян.