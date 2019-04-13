Собранные в сельской администрации Зартонка материалы СГК направит в Генпрокуратуру

Собранные в сельской администрации Зартонка материалы Служба госконтроля направит в Генпрокуратуру.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 13 апреля сказал замглавы СГК Аргишти Карамян.

«В результате мониторинга выявлены определенные проблемы. Мы подводим итоги предварительной сводки. В справке отражены обстоятельства, свидетельствующие об очевидном преступлении, им будет дан соответствующий ход. По всей вероятности, это будет в понедельник – справка в качестве сообщения о преступлении будет передана в Генпрокуратуру.

Староста Зартонка Паруйр Саркисян отметил, что в понедельник он выступт с заявлением.

Жители Зартонка заблокировали железную дорогу, проходящую рядом с селом.

Сельчане требуют отставки директора зартонкской школы. 12 апреля в 14։00 часов в селе произошла драка между жителями и сотрудниками школы. Дочь старосты села Мануш Саркисян – директор сельской школы. По словам жителей, она обругала женщин села.

После посещения главы Службы госконтроля РА Давида Санасаряназартонкцы разблокировали ж/дорогу Гюмри-Ереван, проходящую рядом с селом. Дорогу заблокировали после того, как в селе стали слышны выстрелы.

Давид Санасарян предложил сельчанам разблокировать дорогу и изложить свои требования. Жители вместе главой СГК направились в сельскую администрацию.

Сельчане также сообщили, что был слышны выстрелы, что подтверждено полицией РА.

В Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение о том, что в селе Зартонк произошел инцидент с участием группы лиц. Один из участников применил охотничье ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные необратимые последствия инцидента. Полицейские обезвредили применившего ружье и задержали как его, так и несколько других участников.

Пятеро из участников обратились за медпомощью. По предварительным данным, у двоих ранение осколком от пули.

Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из Армавирского МЦ, состояние одного стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет.

В результате инцидента 4 человека доставлены в Армавирский МЦ, один сам явился больницу.

Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из Армавирского МЦ и уже находятся в отделении полиции. Состояние одного стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.