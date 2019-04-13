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Собранные в сельской администрации Зартонка материалы СГК направит в Генпрокуратуру


Собранные  в  сельской  администрации Зартонка материалы  Служба  госконтроля    направит в  Генпрокуратуру.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами 13  апреля сказал замглавы СГК Аргишти Карамян.

«В  результате  мониторинга  выявлены  определенные проблемы. Мы  подводим итоги предварительной сводки. В справке отражены  обстоятельства, свидетельствующие  об очевидном преступлении, им будет дан соответствующий  ход. По всей  вероятности, это будет в  понедельник – справка в качестве  сообщения  о преступлении будет передана в  Генпрокуратуру.

Староста  Зартонка Паруйр Саркисян отметил, что в  понедельник он выступт с заявлением.  

Жители   Зартонка  заблокировали железную дорогу, проходящую рядом  с  селом.

Сельчане  требуют отставки директора  зартонкской  школы. 12 апреля в 14։00 часов в селе произошла  драка между  жителями и сотрудниками школы. Дочь старосты села Мануш Саркисян – директор сельской  школы. По словам жителей, она обругала женщин села. 

После  посещения  главы  Службы  госконтроля РА Давида Санасаряназартонкцы  разблокировали ж/дорогу  Гюмри-Ереван, проходящую рядом  с  селом.  Дорогу  заблокировали после  того, как  в  селе стали слышны  выстрелы.

Давид  Санасарян предложил сельчанам  разблокировать дорогу  и изложить свои требования. Жители  вместе   главой  СГК направились в  сельскую администрацию.

Сельчане также сообщили, что был слышны выстрелы, что подтверждено полицией  РА.

В  Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение  о том, что в  селе Зартонк  произошел инцидент с  участием группы лиц. Один из участников применил охотничье  ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные  необратимые  последствия  инцидента. Полицейские  обезвредили применившего ружье и задержали как  его, так  и несколько других участников.

Пятеро из участников  обратились за  медпомощью. По предварительным данным, у  двоих ранение  осколком от пули.

Четверо из 5 пострадавших в  инциденте  в  Зартонке  выписаны из  Армавирского МЦ, состояние  одного стабильно тяжелое, но угрозы для  жизни нет.

 В  результате  инцидента  4 человека доставлены  в  Армавирский  МЦ, один сам явился больницу. 

Четверо из 5 пострадавших в  инциденте  в  Зартонке  выписаны из  Армавирского МЦ и уже находятся  в  отделении полиции. Состояние  одного стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.

 




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