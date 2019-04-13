Попавшая в трещину на Эльбрусе альпинистка не пострадала

Спасатели достали альпинистку, которая провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе, спортсменка не пострадала, сейчас ее спускают вниз. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.

Ранее ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило, что в 12.10 мск в субботу на горе Эльбрус на высоте 4800 метров девушка провалилась в ледовую трещину. Спортсменка была в составе незарегистрированной группы из двух человек. На поиски альпинистки выдвинулись семеро спасателей.

"Спасатели уже достали спортсменку, по предварительным данным, повреждений у нее нет. Сейчас ее спускают вниз", - сказал собеседник агентства.