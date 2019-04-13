По факту происшедшего в Зартонке возбуждено уголовное дело, один из арестованных – внук сельского старосты

По факту происшедшего в Зартонке возбуждено уголовное дело. По подозрению в хулиганстве задержаны двое.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.258 УК РА. Проведены все необходимые следственные и судебно-процессуальные мероприятия. В результате предпринятых действий по подозрению в хулиганстве задержаны двое. Учитывая общественный резонанс, сообщаем, что один из арестованных – внук сельского старосты Зартонка», - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Проводятся следственные мероприятия по выяснению круга участников инцидента с целью уголовно-правовой оценки действий каждого.

Жители Зартонка заблокировали железную дорогу, проходящую рядом с селом.

Сельчане требуют отставки директора зартонкской школы. 12 апреля в 14։00 часов в селе произошла драка между жителями и сотрудниками школы. Дочь старосты села Мануш Саркисян – директор сельской школы. По словам жителей, она обругала женщин села. Сельчане также сообщили, что был слышны выстрелы, что подтверждено полицией РА.

В Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение о том, что в селе Зартонк произошел инцидент с участием группы лиц. Один из участников применил охотничье ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные необратимые последствия инцидента. Полицейские обезвредили применившего ружье и задержали как его, так и несколько других участников.

Пятеро из участников обратились за медпомощью. По предварительным данным, у двоих ранение осколком от пули.

Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из Армавирского МЦ, состояние одного стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет.

В результате инцидента 4 человека доставлены в Армавирский МЦ, один сам явился больницу.

Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из Армавирского МЦ и уже находятся в отделении полиции. Состояние одного стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.