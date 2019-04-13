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По факту происшедшего в Зартонке возбуждено уголовное дело, один из арестованных – внук сельского старосты


По факту  происшедшего в  Зартонке  возбуждено уголовное  дело. По подозрению в хулиганстве  задержаны  двое.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в  пресс-службе  Следственного комитета.  

«Возбуждено уголовное  дело по ч.4 ст.258 УК РА. Проведены  все  необходимые  следственные  и судебно-процессуальные  мероприятия. В  результате  предпринятых действий  по подозрению в хулиганстве  задержаны  двое. Учитывая общественный  резонанс, сообщаем, что один из арестованных – внук  сельского старосты Зартонка», - говорится  в  сообщении.

Следствие  продолжается.

Проводятся следственные  мероприятия  по выяснению круга  участников  инцидента с целью  уголовно-правовой оценки действий  каждого.

Жители   Зартонка  заблокировали железную дорогу, проходящую рядом  с  селом.

Сельчане  требуют отставки директора  зартонкской  школы. 12 апреля в 14։00 часов в селе произошла  драка между  жителями и сотрудниками школы. Дочь старосты села Мануш Саркисян – директор сельской  школы. По словам жителей, она обругала женщин села.  Сельчане также сообщили, что был слышны выстрелы, что подтверждено полицией  РА

В  Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение  о том, что в  селе Зартонк  произошел инцидент с  участием группы лиц. Один из участников применил охотничье  ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные  необратимые  последствия  инцидента. Полицейские  обезвредили применившего ружье и задержали как  его, так  и несколько других участников.

Пятеро из участников  обратились за  медпомощью. По предварительным данным, у  двоих ранение  осколком от пули.

Четверо из 5 пострадавших в  инциденте  в  Зартонке  выписаны из  Армавирского МЦ, состояние  одного стабильно тяжелое, но угрозы для  жизни нет.

 В  результате  инцидента  4 человека доставлены  в  Армавирский  МЦ, один сам явился больницу. 

Четверо из 5 пострадавших в  инциденте  в  Зартонке  выписаны из  Армавирского МЦ и уже находятся  в  отделении полиции. Состояние  одного стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.

 

 




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