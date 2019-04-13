В Австралии котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла в стиральной машине, сообщает ABC News.

Отмечается, что хозяйка питомца не заметила, как он уснул в корзине для вещей и случайно отправила его "в стирку". Через некоторое время она обнаружила, что Поппи пропала. Котенка удалось найти внутри стиральной машины только через полчаса, как раз перед включением режима отжима. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Животное доставили к ветеринарную клинику, где у него диагностировали травму головы и ушиб глаза. Кроме того, у него была пониженная температура, а в легких находилась вода. Тем не менее, уже через три недели котенок полностью поправился.