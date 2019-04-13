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Борец Артур Шаинян проиграл в 1/8 финала


Член   сборной  Армении по греко-римской борьбе Артур Шаинян проиграл в  1/8 финала.

Как  передает Арменпресс, Артур Шаинян (97 кг)  в  1/8 финала со счетом 0:3  проиграл бронзовому  призеру  ЧМ Орхану  Нуриеву (Азербайджан).

Если азербайджанец дойдет до финала, Шаинян сможет побороться за бронзу.

В этом году  первенство Европы  по греко-римской борьбе проходит в  столице  Румынии  Бухаресте.

 




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