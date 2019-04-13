Борец Артур Шаинян проиграл в 1/8 финала

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Артур Шаинян проиграл в 1/8 финала.

Как передает Арменпресс, Артур Шаинян (97 кг) в 1/8 финала со счетом 0:3 проиграл бронзовому призеру ЧМ Орхану Нуриеву (Азербайджан).

Если азербайджанец дойдет до финала, Шаинян сможет побороться за бронзу.

В этом году первенство Европы по греко-римской борьбе проходит в столице Румынии Бухаресте.