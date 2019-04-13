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Саркисов участвовал в очередном матче «Енисея»


Экс-нападающий национальной  сборной  Армении Артур Саркисов  участвовал в  очередном матче  «Енисея».

Как  передает Арменпресс, в  23 туре  первенства  России «Енисей» принимал «Уфу». В  течение  90 минут в ворота  не было забито ни одного мяча. Матч  закончился с нулевым счетом. 

Экс-нападающий национальной  сборной  Армении Артур Саркисов   не  был заявлен в стартовом составе, но он вышел на замену  на 55-й  минуте.

«Енисей» по-прежнему  замыкает таблицу.




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