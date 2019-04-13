Экс-нападающий национальной сборной Армении Артур Саркисов участвовал в очередном матче «Енисея».

Как передает Арменпресс, в 23 туре первенства России «Енисей» принимал «Уфу». В течение 90 минут в ворота не было забито ни одного мяча. Матч закончился с нулевым счетом.

Экс-нападающий национальной сборной Армении Артур Саркисов не был заявлен в стартовом составе, но он вышел на замену на 55-й минуте.

«Енисей» по-прежнему замыкает таблицу.