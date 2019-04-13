Саркисов участвовал в очередном матче «Енисея»
Экс-нападающий национальной сборной Армении Артур Саркисов участвовал в очередном матче «Енисея».
Как передает Арменпресс, в 23 туре первенства России «Енисей» принимал «Уфу». В течение 90 минут в ворота не было забито ни одного мяча. Матч закончился с нулевым счетом.
Экс-нападающий национальной сборной Армении Артур Саркисов не был заявлен в стартовом составе, но он вышел на замену на 55-й минуте.
«Енисей» по-прежнему замыкает таблицу.
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