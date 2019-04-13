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Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое


Четверо из 5 пострадавших в  инциденте  в  Зартонке  выписаны из  Армавирского МЦ, состояние  одного стабильно тяжелое, но угрозы для  жизни нет.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в  эфире  Общественного телевидения  в программе  «Вести».

В  результате  инцидента  4 человека доставлены  в  Армавирский  МЦ, один сам явился больницу. 

Четверо из 5 пострадавших в  инциденте  в  Зартонке  выписаны из  Армавирского МЦ и уже находятся  в  отделении полиции. Состояние  одного стабильно тяжелое.

Дежурный  врач ВаружанСафарян отметил, что в  10:15 часов  к  ним  доставили 4 пострадавших, которые  получили необходимую помощь. 

«У одного поверхностная царапина левой нижней  оконечности, у  другого – перелом в  области  правой брови, у  третьего – перелом в  области левой  брови, у  четвертого раны  на правой  конечности.у  последнего, который  находится в  стационаре, переломы носа, ушной  раковины, левого плечевого сустава и мягких тканей правой лопатки. Его жизни ничто не  угрожает», - сказал он.

В  Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение  о том, что в  селе Зартонк  произошел инцидент с  участием группы лиц. Один из участников применил охотничье  ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные  необратимые  последствия  инцидента. Полицейские  обезвредили применившего ружье и задержали как  его, так  и несколько других участников.

Пятеро из участников  обратились за  медпомощью. По предварительным данным, у  двоих ранение  осколком от пули.

Полицейские  ряда подразделений  контролируют ситуацию на месте.

 

 

 

 




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