Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое

Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из Армавирского МЦ, состояние одного стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в эфире Общественного телевидения в программе «Вести».

В результате инцидента 4 человека доставлены в Армавирский МЦ, один сам явился больницу.

Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из Армавирского МЦ и уже находятся в отделении полиции. Состояние одного стабильно тяжелое.

Дежурный врач ВаружанСафарян отметил, что в 10:15 часов к ним доставили 4 пострадавших, которые получили необходимую помощь.

«У одного поверхностная царапина левой нижней оконечности, у другого – перелом в области правой брови, у третьего – перелом в области левой брови, у четвертого раны на правой конечности.у последнего, который находится в стационаре, переломы носа, ушной раковины, левого плечевого сустава и мягких тканей правой лопатки. Его жизни ничто не угрожает», - сказал он.

В Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение о том, что в селе Зартонк произошел инцидент с участием группы лиц. Один из участников применил охотничье ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные необратимые последствия инцидента. Полицейские обезвредили применившего ружье и задержали как его, так и несколько других участников.

Пятеро из участников обратились за медпомощью. По предварительным данным, у двоих ранение осколком от пули.

Полицейские ряда подразделений контролируют ситуацию на месте.