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Арсен Джулфалакян победил в первом утешительном поединке


Члены  сборной  Армении по греко-римской борьбе продолжают борьбу  за  медали  первенства  Европы.

Как  передает Арменпресс, Арсен Джулфалакян (77 кг) победил в  первом утешительном поединке, добившись преимущества над соперником-азербайджанцем со счетом 2:1. Теперь ему  предстоит второй  утешительный  поединок  с молдаванином Даниелом Катарагой. 

Накануне Джулфалакян в  стартовом поединке победил со счетом 5:3 Марселя Стеркенбурга (Нидерланды), но в  1/8 финала уступил Рональду  Шварцу (Германия) со счетом 7:3.

В этом году  первенство Европы  по греко-римской борьбе проходит в  столице  Румынии  Бухаресте.

 




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