Арсен Джулфалакян победил в первом утешительном поединке

Члены сборной Армении по греко-римской борьбе продолжают борьбу за медали первенства Европы.

Как передает Арменпресс, Арсен Джулфалакян (77 кг) победил в первом утешительном поединке, добившись преимущества над соперником-азербайджанцем со счетом 2:1. Теперь ему предстоит второй утешительный поединок с молдаванином Даниелом Катарагой.

Накануне Джулфалакян в стартовом поединке победил со счетом 5:3 Марселя Стеркенбурга (Нидерланды), но в 1/8 финала уступил Рональду Шварцу (Германия) со счетом 7:3.

В этом году первенство Европы по греко-римской борьбе проходит в столице Румынии Бухаресте.