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Жители Зартонка продолжают блокировать железную дорогу, проходящую рядом с селом


В  селе ЗартонкАрмавирской области ситуация напряженная.

Как передает Арменпресс, на данный  момент жители   Зартонка  продолжают блокировать железную дорогу, проходящую рядом  с  селом.

Сельчане  требуют отставки директора  зартонкской  школы. 12 апреля в 14։00 часов в селе произошла  драка между  жителями и сотрудниками школы. Дочь старосты села Мануш Саркисян – директор сельской  школы. По словам жителей, она обругала женщин села.

Не  удалось установить связь с  главой  общины  Зартонка Паруйром Саркисяном.

Сельчане также сообщили, что был слышны выстрелы, что подтверждено полицией  РА.

В  Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение  о том, что в  селе Зартонк  произошел инцидент с  участием группы лиц. Один из участников применил охотничье  ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные  необратимые  последствия  инцидента. Полицейские  обезвредили применившего ружье и задержали как  его, так  и несколько других участников.

Пятеро из участников  обратились за  медпомощью. По предварительным данным, у  двоих ранение  осколком от пули.

Полицейские  ряда подразделений  контролируют ситуацию на месте.

 

 




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