В селе ЗартонкАрмавирской области ситуация напряженная.

Как передает Арменпресс, на данный момент жители Зартонка продолжают блокировать железную дорогу, проходящую рядом с селом.

Сельчане требуют отставки директора зартонкской школы. 12 апреля в 14։00 часов в селе произошла драка между жителями и сотрудниками школы. Дочь старосты села Мануш Саркисян – директор сельской школы. По словам жителей, она обругала женщин села.

Не удалось установить связь с главой общины Зартонка Паруйром Саркисяном.

Сельчане также сообщили, что был слышны выстрелы, что подтверждено полицией РА.

В Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение о том, что в селе Зартонк произошел инцидент с участием группы лиц. Один из участников применил охотничье ружье.

Быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные необратимые последствия инцидента. Полицейские обезвредили применившего ружье и задержали как его, так и несколько других участников.

Пятеро из участников обратились за медпомощью. По предварительным данным, у двоих ранение осколком от пули.

Полицейские ряда подразделений контролируют ситуацию на месте.