Вице-премьер Мгер Григорян встретился с исполнительным председателем Корпорации частных зарубежных инвестиций при правительстве США

Армянская делегация 12 апреля в Вашингтоне провела встречу с исполнительным председателем Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC) при правительстве США Дэвидом Бохигяном.

Как сообщили Арменпресс из офиса вице-премьера, в начале встречи вице-премьер Мгер Григорян придал большое значение сотрудничеству с Корпорацией частных зарубежных инвестиций при правительстве США и представил основные направления развития сотрудничества. Мгер Григорян представил господину Бохигяну приоритеты правительства Армении и коснулся ключевых областей, реформы в которых приведут к росту экономики Армении. По словам вице-премьера, становление института первичного публичного предложения (IPO) увеличит инвестиционный потенциал населения, а также диаспоры.

Собеседники обменялись мнениями об условиях, созданных для расширения деятельности Корпорации частных зарубежных инвестиций при правительстве США, и перспективах развития сотрудничества.