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Задержано лицо, применившее ружье в селе Зартонк


В  Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение  о том, что в  селе Зартонк  произошел инцидент с  участием группы лиц. Один из участников применил охотничье  ружье.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные  необратимые  последствия  инцидента. Полицейские  обезвредили применившего ружье и задержали как  его, так  и несколько других участников.

Пятеро из участников  обратились за  медпомощью. По предварительным данным, у  двоих ранение  осколком от пули.

Полицейские  ряда подразделений  контролируют ситуацию на месте.

 




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