Задержано лицо, применившее ружье в селе Зартонк

В Мецаморском отделении полиции 13 апреля ранним утром было получено сообщение о том, что в селе Зартонк произошел инцидент с участием группы лиц. Один из участников применил охотничье ружье.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, быстро отреагировав на сигнал, сотрудники Мецаморского отделения предотвратили возможные необратимые последствия инцидента. Полицейские обезвредили применившего ружье и задержали как его, так и несколько других участников.

Пятеро из участников обратились за медпомощью. По предварительным данным, у двоих ранение осколком от пули.

Полицейские ряда подразделений контролируют ситуацию на месте.