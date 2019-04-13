За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 230 раз

За период 7-13 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 230 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха продолжают выступать в роли диктующего на передовой, предпринимая необходимые шаги для организации надежного укрепления боевых позиций.