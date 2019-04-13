В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября

Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.

"Наши два кандидата в космонавты - Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди - являются первыми участниками команды астронавтов ОАЭ, и в ближайшем будущем они будут выполнять различные космические миссии, первая из них - отправка на МКС, которая запланирована на 25 сентября этого года на борту космического корабля "Союз-МС 15" с космодрома Байконур в Казахстане", - сказал аль-Марри.

По его словам, они вернутся на Землю на корабле "Союз-MС 12". Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее представитель космического центра сообщил, что первый эмиратский космонавт, кандидатура которого будет объявлена в мае, пробудет на орбите восемь дней.