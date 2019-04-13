В Армении температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а затем понизится на 8-10 градусов

Днем 13-го апреля, 14-го и ночью 16-го ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, МЧС РА предупреждает, что 15-го апреля местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 16-го и с 17-18 в большинстве регионов ожидается дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 17-го апреля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

С 13-15 апреля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а днем с 16-17 понизится на 8-10 градусов.

В Ереване днем 13-го апреля, 14-го и ночью 16-го ожидается погода без осадков. В вечерние часы 16-го и с 17-18 ожидается дождь с грозой. 17-го апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.