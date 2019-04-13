Самвел Тер-Саакян отстает от лидера турнира в Будапеште на пол-очка

Гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян продолжают выступления на международном турнире в Будапеште.

Как передает Арменпресс, в 4 туре турнира «Спрингс» в Будапеште Самвел Тер-Саакян добился преимущества над соперником, а Арам Акопян поделил очко.

По итогам этого тура СамвелТер-Саакян набрал 3 очка и отстает от лидера турнира на пол-очка.