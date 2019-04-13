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Самвел Тер-Саакян отстает от лидера турнира в Будапеште на пол-очка


Гроссмейстеры  Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян продолжают выступления  на международном турнире  в  Будапеште.

Как  передает Арменпресс, в  4 туре  турнира «Спрингс» в Будапеште Самвел Тер-Саакян добился преимущества над соперником, а  Арам Акопян поделил очко.

По итогам этого тура  СамвелТер-Саакян набрал 3 очка и отстает от лидера  турнира     на пол-очка.




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