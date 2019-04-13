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Татул Степанян назначен вице-губернатором Тавуша


Решением премьер-министра Никола  Пашиняна Татул Степанян назначен заместителем губернатора Тавуша.

Как  передает Арменпресс, решение  опубликовано на официальном сайте правительства  e-gov.am.

«Руководствуясь ч.9 ст.9  Закона  РА  «О государственной  службе», назначить Татула Степаняна  заместителем губернатора Тавуша», - говорится  в  сообщении.




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