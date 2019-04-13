Татул Степанян назначен вице-губернатором Тавуша
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Татул Степанян назначен заместителем губернатора Тавуша.
Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства e-gov.am.
«Руководствуясь ч.9 ст.9 Закона РА «О государственной службе», назначить Татула Степаняна заместителем губернатора Тавуша», - говорится в сообщении.
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