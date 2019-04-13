Ушел из жизни Заслуженный артист РА Камо Арзуманян

На 62 году ушел из жизни директор Капанского государственного театра, Заслуженный артист РА Камо Арзуманян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте СТД в Facebook.

«Союз театральных деятелей Армении с глубокой скорбью сообщает, что наиз жизни Заслуженный артист РА Камо Арзуманян.

Панихида состоится 14 апреля в 18։00 часов в капанской церкви Св.Месропа Маштоца. Прощание с Камо Арзуманяном состоится 15 апреля в 12։00 часов в капанском театре им.Ширванзаде», - говорится в сообщении.