Решением премьер-министра замминистра здравоохранения уволен по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна замминистра здравоохранения Арсен Давтян уволен по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах.

Как передает Арменпресс, решение опубликовано на сайте e-gov.am.

«Руководствуясь ч.1 ст.9 Закона РА «О государственной службе», освободить Арсена Давтяна с должности замминистра здравоохранения», - говорится в решении премьера.

Давтян был назначен решением премьер-министра Никола Пашиняназаместителем министра здравоохранения в мае 2018 года.

Служба национальной безопасности предъявила Арсену Давтяну обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий получены фактические данные о том, что глава медучреждения с целью добиться покровительства замминстра, координирующего финансовые вопросы, и создать с ним благоприятные для себя рабочие условия, дал ему взятку.

В целях покрытия недостачисумм, полученных по распределению для разных программ в рамках госзаказа Давтянубыла дана взятка 30 марта 2019 года в его рабочем кабинете под оперативным наблюдением сотрудников СНБ. Он был пойман с поличным. Давтян был арестован в тот же день.

В Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.311 УК РА (получение взятки в особо крупных размерах) и по п.1 ч.3 ст. 312 (дача взятки в особо крупных размерах).