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Решением премьер-министра замминистра здравоохранения уволен по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна  замминистра здравоохранения  Арсен Давтян  уволен по обвинению в  получении взятки в  особо крупных размерах.

Как  передает Арменпресс, решение  опубликовано на сайте e-gov.am.

«Руководствуясь ч.1 ст.9 Закона  РА  «О государственной  службе», освободить Арсена  Давтяна  с  должности  замминистра здравоохранения», - говорится в  решении премьера.

Давтян был назначен  решением премьер-министра Никола Пашиняназаместителем министра здравоохранения в мае 2018 года.

Служба национальной безопасности предъявила Арсену  Давтяну  обвинение  в получении взятки в  особо крупных размерах.

В  результате  комплексных оперативно-розыскных мероприятий  получены  фактические  данные о том, что глава  медучреждения  с целью добиться покровительства замминстра, координирующего финансовые вопросы,  и создать с ним  благоприятные для  себя  рабочие  условия, дал ему взятку. 

В целях покрытия  недостачисумм, полученных  по распределению для  разных программ в  рамках  госзаказа Давтянубыла дана взятка 30 марта 2019 года в его рабочем кабинете под оперативным наблюдением сотрудников  СНБ. Он  был пойман с поличным. Давтян был арестован в тот же день.

В  Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное  дело по п.2 ч.4 ст.311 УК РА (получение  взятки в  особо крупных размерах) и по п.1 ч.3 ст. 312 (дача взятки в  особо крупных размерах).




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