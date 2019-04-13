Европейские индексы - 12-04-19

МОСКВА, 13 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 11999.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 5502.70 пункта, британский FTSE вырос на 0.26% и составил 7437.06 пункта, а российский RTSI вырос на 0.66% и составил 1253.44 пункта.