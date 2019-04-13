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Самвел Гаспарян — вице-чемпион первенства Европы по тяжелой атлетике


В  Батуми продолжается первенство Европы  по тяжелой  атлетике, где  Самвел Гаспарян (102 кг) стал серебряным призером.

Как  передает Арменпресс, в  последний  день соревнований первыми в  борьбу  вступили атлеты  весовой  категории 102 кг. Армению в этой  категории представляли два  атлета – Арсен Мартиросян и Самвел Гаспарян.

В  рывке Гаспарян удержал 168 кг (5  место), а  Мартиросян – 160 кг, затем 168 кг (4  место). В толчке Мартиросян взял только 200 кг ив сумме двоеборья 368 кг стал 6-ым. Гаспарян толкнул 209, затем не осилил 216 и 217 кг. Гюмриец  завоевал малую серебряную медаль и набрав в двоеборье  377 кг, стал вице-чемпионом.

13 апреля, в  последний  день за медали поборются тяжеловесы. Арпине Далалян выступит в  весе  +85 кг (в 15:00 часов  по ереванскому  времени),  109 кг – Симон Мартиросян (в 12:00 часов  по ереванскому  времени) и супертяжеловесы Гор Минасян и Рубен Алексанян (в 18:00 часов  по ереванскому  времени).




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