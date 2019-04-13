Самвел Гаспарян — вице-чемпион первенства Европы по тяжелой атлетике

В Батуми продолжается первенство Европы по тяжелой атлетике, где Самвел Гаспарян (102 кг) стал серебряным призером.

Как передает Арменпресс, в последний день соревнований первыми в борьбу вступили атлеты весовой категории 102 кг. Армению в этой категории представляли два атлета – Арсен Мартиросян и Самвел Гаспарян.

В рывке Гаспарян удержал 168 кг (5 место), а Мартиросян – 160 кг, затем 168 кг (4 место). В толчке Мартиросян взял только 200 кг ив сумме двоеборья 368 кг стал 6-ым. Гаспарян толкнул 209, затем не осилил 216 и 217 кг. Гюмриец завоевал малую серебряную медаль и набрав в двоеборье 377 кг, стал вице-чемпионом.

13 апреля, в последний день за медали поборются тяжеловесы. Арпине Далалян выступит в весе +85 кг (в 15:00 часов по ереванскому времени), 109 кг – Симон Мартиросян (в 12:00 часов по ереванскому времени) и супертяжеловесы Гор Минасян и Рубен Алексанян (в 18:00 часов по ереванскому времени).