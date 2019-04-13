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Мкртчян и Даниелян – среди лидеров первенства Европы по шахматам


Армянские  шахматистки продолжают выступления  в личном первенстве Европы.

Как  передает Арменпресс, во 2  туре  личного первенства Европы  по шахматам в Анталье  победили Элина Даниелян, Мария Геворкян и Лилит Мкртчян. Анна Саркисян сыграла вничью, а Сирануш Гукасян проиграла. 

По итогам  этого тура Мкртчян и Даниелян –  среди лидеров первенства Европы  по шахматам.

В этом году первенство Европы  по шахматам проходит в  Турции. Участвуют 129 шахматистов  из 31 страны. Первенство завершится 22 апреля.




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