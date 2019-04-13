Армянские шахматистки продолжают выступления в личном первенстве Европы.

Как передает Арменпресс, во 2 туре личного первенства Европы по шахматам в Анталье победили Элина Даниелян, Мария Геворкян и Лилит Мкртчян. Анна Саркисян сыграла вничью, а Сирануш Гукасян проиграла.

По итогам этого тура Мкртчян и Даниелян – среди лидеров первенства Европы по шахматам.

В этом году первенство Европы по шахматам проходит в Турции. Участвуют 129 шахматистов из 31 страны. Первенство завершится 22 апреля.