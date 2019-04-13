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Джулфалакян, Манукян и Галстян поборются за бронзовые медали первенства Европы


Три  члена  сборной  Армении по греко-римской борьбе поборются за бронзовые медали  первенства  Европы. 

Как  передает Арменпресс, Арсен Джулфалакян (77 кг)  померится  силами с  азербайджанцем Элвином Мурсалевым, Максим Манукян (87 кг) – с Денисом Кудлой  из Германии и победителем пары  россиянина Давида Чакветадзе,  а Славик  Галстян (63 кг) – с белорусом Максимом Негодой.

В этом году  первенство Европы  по греко-римской борьбе проходит в  столице  Румынии  Бухаресте.




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