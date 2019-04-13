Джулфалакян, Манукян и Галстян поборются за бронзовые медали первенства Европы

Три члена сборной Армении по греко-римской борьбе поборются за бронзовые медали первенства Европы.

Как передает Арменпресс, Арсен Джулфалакян (77 кг) померится силами с азербайджанцем Элвином Мурсалевым, Максим Манукян (87 кг) – с Денисом Кудлой из Германии и победителем пары россиянина Давида Чакветадзе, а Славик Галстян (63 кг) – с белорусом Максимом Негодой.

В этом году первенство Европы по греко-римской борьбе проходит в столице Румынии Бухаресте.