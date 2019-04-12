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Городской совет испанского города Бургос признал Геноцид армян


Городской  совет испанского города Бургос единогласно признал Геноцид армян.

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщает сайт Городского  совета  Бургоса в Twitter.

«Все  политические  силы  Городского  совета  единогласно одобрил ходатайство о признании Геноцида армян», - говорится  в сообщении.

 




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