Городской совет испанского города Бургос признал Геноцид армян

Городской совет испанского города Бургос единогласно признал Геноцид армян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Городского совета Бургоса в Twitter.

«Все политические силы Городского совета единогласно одобрил ходатайство о признании Геноцида армян», - говорится в сообщении.