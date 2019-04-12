Спасатели перенесли гюрзу, найденную на улице Свачяна, в безопасное место

12 апреля в 15:05часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на улице Свачяна, близ дома № 50 замечена змея, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА,спасатели поймали гюрзу и перенесли ее в безопасное место.