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Спасатели перенесли гюрзу, найденную на улице Свачяна, в безопасное место


12 апреля   в 15:05часов  в  службу  «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване  на улице Свачяна, близ дома  № 50 замечена змея, необходима помощь спасателей. 

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,спасатели поймали  гюрзу и перенесли ее  в безопасное  место.

 




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