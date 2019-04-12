За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 12 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений, из них 2 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 11 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, по 4 случая обнаружения наркотиков и побоев,по 2 случая злоупотребления служебными полномочиями и угрозы убийством, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, квартирной кражи, присвоения или растраты, фальшивомонетничества, хулиганства, служебного подлога или служебной халатности, нарушения правил безопасности при работе с опасными химическими и биологическими веществами, а также 1 случай незаконной оплаты труда государственным служащим, которые не являются должностными лицами.

За данный период обнаружены 5 человек, находящихся в розыске, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 7 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю угрозы убийством и квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 1 человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.