Президент Армении полностью поддерживает политику премьера и главы МИД по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Президент Республики Армения Армен Саркисян полностью поддерживает политику, проводимую премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, президент сказал об этом 12 апреля во время беседы с журналистами.

«В конце концов, переговоры по нагорно-карабахскому конфликту имеют одну цель - найти мирное решение. Я, как президент Армении, не участвую в переговорах. В них участвуют премьер-министр и министр иностранных дел, и я выражаю им полную поддержку. Эти переговоры в конечном итоге приведут к успешному завершению, в результате которого у нас будет окончательное решение карабахской проблемы мирным путем», - сказал Саркисян.

Президент отметил, что во время своего визита в Иорданию во время встречи с генеральным секретарем ООН он еще раз подтвердил свою поддержку мирному процессу.