Вице-премьер Армении провел встречи с представителями МВФ

Находящийся с рабочим визитом в США вице-премьер Мгер Григорян вместе с председателем Центрального банка Армении Артуром Джавадяном 11 апреля встретился с заместителем исполнительного директора МВФ Тао Чжаном и региональным директором по странам Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром, а 12 апреля - исполнительным директором голландско-бельгийской подгруппы МВФ Энтони Деланно и директором исполнительного совета МВФ Ричардом Дорнбошом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Мгера Григоряна, в ходе встреч вице-премьер подчеркнул важность реализуемых с МВФ проектов для Армении и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям сотрудничество продолжит развиваться.

Собеседники коснулись предстоящих в Армении налоговых реформ, обменялись мнениями о шагах, необходимых для развития рынка капитала. Представив приоритеты правительства, вице-премьер подчеркнул важность совместной работы с партнерами, содействующими развитию Армении.

Вице-премьер 12 апреля также встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком.

Вице-премьер высоко оценил сотрудничество с Европейским инвестиционным банком, которое активируется с каждым днем, и подчеркнул важность консультативной поддержки ЕИБ, которая существенно повышает целенаправленность программ и развивает профессиональные навыки для эффективной реализации предстоящих проектов. Мгер Григорян выразил надежду, что ЕИБ начнет активную деятельность, реализуя прямые инвестиции в частный сектор, что будет напрямую способствовать развитию современной бизнес-культуры и повышению прозрачности ведения бизнеса в стране.

Собеседники обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и ЕИБ по новым направлениям, в частности, в сфере управления водными ресурсами и энергосбережения. На встрече была подчеркнута важность обсуждения портфеля предстоящих проектов ЕИБ, что позволит разработать предложения по новым проектам и рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества.