Президент считает, что для развития искусственного интеллекта Армении нужен собственный спутник

Президент Республики Армения Армен Саркисян 12 апреля принял участие в церемонии закрытия конференции «Феномен высокой энергии вокруг сверхкрупных черных дыр». Как сообщает Арменпресс, коснувшись созданной искусственным интеллектом и опубликованной 10 апреля фотографии черной дыры, Армен Саркисян в беседе с журналистами отметил, что есть несколько вариантов развития искусственного интеллекта в Армении.

«Если мы хотим развивать искусственный интеллект в Армении, иметь великих разработчиков, ученых, и если мы хотим, чтобы Армения стала современной страной и имела коммуникации 5-го поколения, мы должны предпринять разные шаги. Одним из них является то, что всемирно известные ученые должны приезжать в Армению как можно чаще. Не исключено, что Армении необходимо иметь собственные большие технологические инструменты, в том числе спутники», - сказал Саргсян.