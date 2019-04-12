Посол Армении встретился с членами парламентской группы дружбы Ливан-Армения

Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян 11 апреля встретился с членами парламентской группы дружбы Ливан-Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о предстоящих программах сформированных групп дружбы, а также обсудили перспективы возможных взаимных визитов.

Собеседники отметили важность встречи председателей НС Армении и Ливана в рамках Межпарламентского союза в Дохе, выразив уверенность, что межпарламентские отношения двух стран получат новый импульс и новое качество.