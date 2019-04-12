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Посол Армении встретился с членами парламентской группы дружбы Ливан-Армения


Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян 11 апреля встретился с членами парламентской группы дружбы Ливан-Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о предстоящих программах сформированных групп дружбы, а также обсудили перспективы возможных взаимных визитов.

Собеседники отметили важность встречи председателей НС Армении и Ливана в рамках Межпарламентского союза в Дохе, выразив уверенность, что межпарламентские отношения двух стран получат новый импульс и новое качество.




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