Татев Акопян на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми завоевала малую бронзовую медаль

Женская сборная Армении по тяжелой атлетике завоевала очередные медали на чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, чемпионка Армении по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг Татев Акопян на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми сумела удержать 105 кг и завоевала малую бронзовую медаль.