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Татев Акопян на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми завоевала малую бронзовую медаль


Женская сборная Армении по тяжелой атлетике завоевала очередные медали на чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, чемпионка Армении по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг Татев Акопян на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми сумела удержать 105 кг и завоевала малую бронзовую медаль.




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