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Меркель заявила, что хочет честных выборов президента Украины


Берлин ждет от Киева свободных и честных выборов во втором туре президентской кампании, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы всегда поддерживали Украину финансово на сложном пути трансформации, а также в ЕС с реформой децентрализации... Мы хотели бы сейчас свободных и честных выборов во втором туре", - заявила Меркель, добавив, что "формирование институтов, которые способствуют прозрачности и борьбе с коррупцией, непросто, Украина далеко продвинулась, но все еще не в конце пути".

 

 




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