Число жертв наводнений на юге Китая возросло до девяти, сообщили СМИ

Число погибших в результате сильных наводнений, вызванных внезапными ливнями в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, увеличилось до девяти, его два человека числятся пропавшими без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ливни вызвали повышение уровня воды в местных водоемах, в результате погибли люди, находившиеся возле реки и озера в районах Лоху и Футянь.

Поисково-спасательная операция продолжается.