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Число жертв наводнений на юге Китая возросло до девяти, сообщили СМИ


Число погибших в результате сильных наводнений, вызванных внезапными ливнями в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, увеличилось до девяти, его два человека числятся пропавшими без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ливни вызвали повышение уровня воды в местных водоемах, в результате погибли люди, находившиеся возле реки и озера в районах Лоху и Футянь.

Поисково-спасательная операция продолжается.

 

 

 




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