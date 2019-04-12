Порошенко и Меркель поддержали новое перемирие в Донбассе с 18 апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил Порошенко на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"Мы поддержали в процессе сегодняшних переговоров пасхальное перемирие, которое должно вступить в силу 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации", - заявил Порошенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что только политический процесс позволит добиться прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, хотя до сих пор стабильного перемирия в Донбассе не наблюдается.

"Центральным пунктом [переговоров] был минский процесс", - сказала она в пятницу в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Меркель подчеркнула, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном считает, что "необходимо продолжать политический процесс". "Хорошо, что Россия участвует в этом процессе. Это единственный путь, который позволит продвинуться вперед", - уверена канцлер ФРГ.