Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-04-19

ЕРЕВАН, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 апреля, курс доллара США вырос на 0.01 драмa и составил 485.02 драм. Курс евро вырос на 1.76 драмa и составил 548.75 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.54 драм. Курс британского фунта сократился на 0.66 драмa и составил 634.12 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 103.28 драмa и составила 20253.17 драм. Цена серебра сократилась на 1.32 драмa и составила 236.4 драм. Цена платины выросла на 109.44 драмa и составила 14003.19 драм.