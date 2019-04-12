Азиатские индексы - 12-04-19

ТОКИО, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 21870.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1605.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3188.63 пункта, а HANG SENG вырос на 0.24% и составил 29909.76 пункта.