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Азиатские индексы - 12-04-19


ТОКИО, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 21870.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1605.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3188.63 пункта, а HANG SENG вырос на 0.24% и составил 29909.76 пункта.




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