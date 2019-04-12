Угроза цунами объявлена в Индонезии после землетрясения у берегов Сулавеси

Власти Индонезии объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей после сильного землетрясения, происшедшего в пятницу у берегов острова Сулавеси. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики.

По словам представителя агентства, власти рекомендовали жителям некоторых районов в центральной части Сулавеси покинуть прибрежную зону из-за угрозы цунами.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в Молуккском море близ индонезийского острова Сулавеси, сообщил ранее в пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.