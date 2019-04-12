Пенс согласился с Помпео, что WikiLeaks могла действовать в интересах России

Вице-президент США Майкл Пенс поддерживает позицию бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкла Помпео, ныне занимающего пост госсекретаря, о том, что деятельность организации WikiLeaks могла осуществляться в интересах России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Пенс заявил в пятницу в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием Помпео.

17 апреля 2017 года Помпео, возглавлявший ЦРУ в 2017-2018 годах, заявил, что WikiLeaks - это "негосударственная вражеская служба разведки, действующая по наущению таких государств, как Россия".

"Да, мы c этим полностью согласны. Именно поэтому Министерство юстиции добивается экстрадиции Ассанжа", - сказал вице-президент США, отметив необходимость достижения правосудия в отношении основателя WikiLeaks.