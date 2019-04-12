Исключение телеканала "Мир", созданного по инициативе Нурсултана Назарбаева, из списка обязательных к трансляции на территории Казахстана вызывает недоумение и удивление. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин.

Ранее, по данным телеканала, в СМИ Казахстана был опубликован новый предварительный перечень телеканалов, обязательных к трансляции на территории республики. Согласно этому документу, телеканал "Мир" исключен из этого списка.

"Исключение "Мира" из списка обязательных телеканалов для трансляции на территории Казахстана вызывает искреннее недоумение и удивление, согласно измерениям TNS Central Asia наш телеканал по популярности занимает пятое место среди всех каналов республики. Телеканал "Мир" транслируется во всех странах СНГ, а также в Грузии и странах Балтии. Его потенциальная аудитория – 170 миллионов человек", - сказал Батыршин РИА Новости.

Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" была образована в 1992 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Телеканал "Мир" является обязательным к трансляции во всех странах Евразийского экономического союза: России, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Казахстане, сообщает телеканал.