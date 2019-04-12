ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
Европейский союз при заключении двустороннего соглашения с Азербайджанской Республикой, в пунктах, которые могут касаться третьей стороны, должен продемонстрировать решения, максимально сбалансированные и учитывающие интересы безопасности региона. Как передает «Арменпресс», об этом заявил председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.
“Хотя договор двусторонний, но в тех пунктах, которые могут затронуть третью сторону, они должны проявить максимально сбалансированные и учитывающие интересы безопасности в регионе решения. Речь идет о формулировках в контексте урегулирования карабахского конфликта, предполагаемых в соглашении Азербайджан - ЕС, которые могут повлиять на урегулирование проблемы. Они должны быть максимально созвучны с процессом Минской группы”, - отметил Егоян.
По словам Армана Егояна, ЕС может способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, однако для этого потребуется определенное время.
“Это потребует некоторое время и усилия. Я полон надежд, что наши партнеры проявят это усилие, я полон надежд, что в этом вопросе они проявят максимальную сбалансированность, чтобы не нарушить тот тонкий баланс, который имеет ЕС в регионе. Я надеюсь, что чиновники ЕС очень хорошо осознают, что нарушение баланса приведет к изменению влияния, роли и восприятия ЕС в регионе”, - сказал Арман Егоян.
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