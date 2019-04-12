Джулфалакян проиграл, Манукян продолжает выступления: Чемпионат Европы

Сборная Армении по греко-римской борьбе стартовала на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Рудик Мкртчян (55 кг) в стартовом поединке уступил грузину Нугзару Цурцуме со счетом 5:2. В весовой категории 63 кг Славик Галстян также проиграл в квалификационном раунде со счетом 3:2.

В весовой категории 77 кг Арсен Джулфалакян в стартовом поединке одержал победу, со счетом 5:3 победив борца из Нидерландов Марселя Стеркенбурга, однако проиграл в 1/8 финала, уступив немцу Рональду Шварцу со счетом 7:3.

Чемпион мира Максим Манукян на старте одержал абсолютную победу, затем в 1/8 финала также одержал победу над румыном Александру Карасом со счетом 8:0. В четвертьфинале Манукян померится силами с азербайджанцем Исламом Аббасовым.

В весовой категории 130 кг Давид Овасапян проиграл в квалификационном раунде.