Игра девочки со смертоносным питоном попала на видео

В Индонезии трехлетняя девочка почистила зубы смертоносному питону. Видеоролик с записью гигиенической процедуры опубликовало издание Daily Mail.

На видео видно, как девочка по имени Махарани (Maharani) одной рукой держит морду темного тигрового питона, а другой чистит ему зубы ватной палочкой. Животное послушно терпит,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Индонезийская девочка рассказала, что любовь к природе ей привил отец, который лечит экзотических животных. «Первое время, когда она играла с дикими зверями, я приглядывал за ней и подсказывал, как нужно себя вести, — говорит отец. — Но сейчас она справляется сама. Она знает, что можно делать, а что — категорически запрещено. Звери ее слушаются».

В начале апреля появилось видео, на котором Махарани чистит зубы крокодилу. В ролике она сидела в ванне с небольшой рептилией, держала питомца за морду и чистила ему зубы. Зверь не двигался и стойко терпел гигиеническую процедуру.