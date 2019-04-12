В Национальном собрании Арцаха состоялось заседание при участии начальника Полиции

Постоянная комиссия Национального собрания по вопросам обороны, безопасности и правопорядка 12-го апреля по инициативе начальника Полиции Республики Арцах Игоря Григоряна созвала расширенное заседание для представления реформ в системе полиции и прояснения вопросов, связанных с общественностью.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, председатель комиссии Жанна Галстян отметила, что текущая встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе предыдущего заседания.

Начальник Полиции Республики Арцах Игорь Григорян, говоря о деятельности системы полиции и, ссылаясь на уровень преступности, добавил:

"В 2017 году число преступлений составило 766, в 2018 году - 739, таким образом, снизившись на 27. Уровень раскрытия преступлений составил 97,8%. По итогам 2019 года нераскрытых преступлений нет".

Представляя реформы, проведенные в системе, начальник Полиции рассказал о работах, направленных на улучшение паспортной службы в регионах, заверив, что в течение двух месяцев эта служба будет полностью доступна во всех регионах республики.

В ходе встречи также было упомянуто обвинение, выдвинутое несколько дней назад депутатом Айком Ханумяном против полицейской системы. Ссылаясь на свое заявление, депутат отметил, что оно было составлено по имеющимся некоторым данным и жалобам. Айк Ханумян, одобряя недавнюю реформу полицейской системы, предложил использовать меры парламентского контроля для решения существующих проблем.

Начальник Полиции Игорь Григорян выразил готовность работать с депутатами с целью уточнения информации и принятия соответствующих решений.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, заместитель председателя НС Ваграм Балаян, а также руководители постоянных комиссий и фракций НС.