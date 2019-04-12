В Сиднее появилось кладбище погибших персонажей "Игры престолов"
В парке Столетия в Сиднее появилось кладбище погибших персонажей сериала "Игра престолов", сообщила в четверг Herald Sun; масштабную инсталляцию сделал австралийский телеканал Foxtel перед премьерой финального сезона.
На площадке Grave of Thrones ("Могила престолов", по аналогии с английским названием сериала Game of Thrones), разместились фамильные склепы знатных родов и могилы безымянных солдат; всего за семь сезонов сериала в нем погибло больше 100 тысяч человек, подсчитало издание Finder,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Премьера восьмого сезона сериала назначена на 14 апреля.
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