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Сотрудник таможни Баграташена, опубликовавший видеозапись гражданина, прошедшего с багажом через устройство досмотра, уволен с работы


Сотрудник таможни Баграташена, опубликовавший видеозапись гражданина, прошедшего с  багажом через  устройство досмотра, уволен с работы.

В пресс-службе КГД «Арменпресс» сообщили,что в связи с инцидентом было назначено служебное расследование, однако затем оно было приостановлено. Указанное лицо подало заявление об увольнении.

На днях в интернете распространилось видео, на котором видно, как гражданин проходит досмотр багажа.




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