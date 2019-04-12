Сотрудник таможни Баграташена, опубликовавший видеозапись гражданина, прошедшего с багажом через устройство досмотра, уволен с работы.

В пресс-службе КГД «Арменпресс» сообщили,что в связи с инцидентом было назначено служебное расследование, однако затем оно было приостановлено. Указанное лицо подало заявление об увольнении.

На днях в интернете распространилось видео, на котором видно, как гражданин проходит досмотр багажа.