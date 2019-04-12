В Первопрестольном Святом Эчмиадзине для показа некоторых экспонатов будут организованы частные выставки

В сокровищнице Первопрестольного Святого Эчмиадзина имени Мари и Алека Манукянов периодически будут демонстрироваться различные экспонаты из хранилищ Первопрестола. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал иерей Асогик Карапетян.

“В сокровищнице в основном представлены произведения церковного искусства, часть которых выставлена, а другая часть находится в хранилищах Первопрестола. По поводу разных случаев мы планируем частные выставки образцов хранилищ. Музей Первопрестола имеет различные хранилища: металовы, тканей, ковров. Из хранилища иногда выносятся некоторые предметы и представляются посетителям”, - отметил Тер Асогик и добавил, что то, что они приобретают, представляет с постоянными экспонатами.

Иерей показал нам некоторые образцы сокровищницы, которые представляют большую ценность. Он выделил одно из последних приобретений, кадило, которое подарил один из армянских жителей Бейрута.

“Это кадило датируется 9-10 веками и оно уникально, поскольку на нем есть надпись на армянском языке. Иностранные искусствоведы считали, что это византийская работа, однако эта надпись прояснила, что это произведение армянского мастера и все подобные кадила были созданы в Армении”, - сказал Тер Асогик.

По его словам, в сокровищнице хранятся не только пожертвования, но и собранные благодаря инициативе и заботам Верховного Патриарха другие произведения искусства.

“Эти произведения - наша святыня. У нас здесь есть “Шкаф реликвий мучеников Геноцида армян”. Его изготовил живущий и творящий в Армении мастер по серебру Гегам Бадалян. В хранилище реликвий хранятся останки жертв Геноцида армян, привезенные в Первопрестольный Святой Эчмиадзин еще в 1965 году из сирийского города Дейр-Зор. Каждый год 24 апреля, в день памяти наших канонизированных мучеников геноцида, они торжественно выносятся, спускаются в Кафедральный собор и верующим дается возможность своей молитвой преклониться перед мощами”, - сказал иерей.

По его словам, при содействии Католикоса была изготовлена Святая Десница, где хранятся останки полководца Святого Саркиса, найденные в церкви Сурб Саркис села Уши Арагацотнской области. Изготовил ее мастер серебряных дел Мамикон Мхитарян.

В связи с ремонтными работами Кафедрального собора из музея в казну были доставлены основные святыни - реликвия Ноева ковчега, Сурб Гегард, Сурб Ншан Хотакерац, Десницы Святых, крест царя Ашота Ерката. Сокровищница открыта для всех посетителей ежедневно с 10:00 утра.