Вице-премьер Тигран Авинян обсудил с послом США возможности сотрудничества в ряде сфер

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 12 апреля принял Чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, поприветствовав и пожелав успехов новоназначенному послу, Тигран Авинян высоко оценил нынешний уровень армяно-американских дружественных отношений и выразил уверенность, что совместными усилиями возможно будет дальнейшее углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах.

Поблагодарив за прием, посол Трейси отметила, что осуществляемые в Армении реформы являются хорошей основой для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений между двумя странами.

Тигран Авинян представил собеседнице программу “Работай Армения”, а также шаги правительства Армении по модернизации системы общественного управления и укреплению возможностей, улучшению бизнес-среды. Состоялся обмен мнениями о возможностях увеличения участия американской стороны в этих инициативах.

В ходе встречи стороны коснулись также и других возможностей сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной сферах и в сфере высоких технологий.