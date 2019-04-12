Противники президента Эквадора созвали манифестацию из-за ареста Ассанжа

Сторонники бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа проведут манифестацию против решения правительства действующего президента страны Ленина Морено лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища, пишет газета Comercio.

Сообщается, что движение Revolución Ciudadana ("Гражданская революция") созывает "национальную мобилизацию" 16 апреля. Целью акции, по словам организаторов, является протест против нарушения суверенитета страны и прав человека.

"Мы приглашаем жителей Эквадора выйти на улицы, чтобы выразить негодование", - заявил экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующем заявлением движения поделился в своем Twitter бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа. "Выдача Джулиана Ассанжа - это вопиющее нарушение международного права, которое признает в качестве обязательного принцип невысылки беженца или ищущих убежища в страну, где их жизни, неприкосновенности или свободе могут быть угрожать опасность", - говорится в заявлении. В послании также говорится, что решение Морено - это "дымовая завеса, чтобы отвлечь внимание от президента республики".